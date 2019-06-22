Ligi 5. sırada bitirip ilk kez Avrupa bileti alan Yeni Malatyaspor, 2. ön eleme turunda Olimpija-Rigas eşlemesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç ise 25 Temmuz’da oynanacak. Sarı-Kırmızılılar Avrupa arenasına yüzde yüz hazır çıkmak istiyor, bu doğrultuda transferde hızlı davranıyor. Son olarak Fofana’yı açıklayan Malatya, iç transferde Murat Yıldırım ve kaleci Farnolle ile nikah tazelemiş, Kamara’yı da 1 yıl daha kiralamıştı. Şimdi sıra forvete geldi. Sergen Yalçın, Kamara’yı daha çok kanatta görevlendirmeyi düşünürken, ileriye kaliteli bir santrfor istiyor. Listenin 1 numarasında Eren Derdiyok var. Galatasaray ile sözleşmesi biten gurbetçi yıldız, İsviçre’de başta Basel olmak üzere bazı kulüplerle görüşüyor. Ancak istediği teklifi alabilmiş değil.

Konyaspor gönderecek

Yeni Malatya, Eren’i ikna etmek için tüm kozları oynuyor. Gündemdeki diğer forvet ise Adis Jahovic. Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman’ın biletini kestiği Adis, dün İstanbul’a geldi. Başkan Adil Gevrek ile Jahovic’in bir görüşme yapacağı öğrenilirken, Malatyaspor iki isimden birini mutlaka açıklamayı hedefliyor.

Ömer Necati Albayrak