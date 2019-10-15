Yeni Malatya’da çifte sevinç

5-1’lik Denizlispor galibiyetiyle araya giren Yeni Malatyaspor, Konya maçını da kazanıp seri yakalamak amacında.

Sergen Yalçın yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar’da sakatlardan gelen haber, yüzleri iyice güldürdü. Mina ve Gökhan Töre iyileşirken, bu ikilinin bugünden itibaren antrenmanlarda yer alması bekleniyor.

Takımın performansından memnun olduklarını belirten Başkan Adil Gevrek, “En çok gol atan takım biziz. En çok gol atan (Jahovic) ve asist yapan (Guilherme) futbolcular da bizde. Sakatlarımız dönünce daha da iyi olacağız” dedi.