Yeni Malatya’da başkan değişiyor

Yeni Malatya’da ’CEO’ başkan adayı Ahmet Köse göreve hazır... Uzun yıllardır Bahçeşehir Özel bir eğitim kurumunda CEO olarak operasyonları yöneten Ahmet Köse, BtcTurk Yeni Malatyaspor’un yeni başkanı olmaya aday. Tamamı profesyonellerden oluşan güçlü bir yönetim ekibi kurduğu belirtilen Ahmet Köse’nin önümüzdeki günlerde açıklama yapacağı ifade edildi.

Ahmet Köse, “Yeni Malatyaspor’un sürdürülebilir ve istikrarlı bir yönetime kavuşması, dünyada ve Türkiye’de bulunan 3 milyondan fazla Malatyalının ortak paydası ve tek hayali” diye konuştu. Mevcut Başkan Adil Gevrek’in aday olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.