Yeni Malatya maçı ertelendi

Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle yarın oynanacak Yeni Malatya - Trabzonspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Değerlendirmeler kapsamında; ilk olarak Elazığ ilimizin iki takımı olan Elazığ Belediye Spor’un iç sahadaki Payasspor maçı,Elazığspor’un da deplasmandaki Tuzlaspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine; Malatya ve Elazığ’da oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve yerel amatör maçlar da ASKF tarafından ileri bir tarihe alınmıştır. Yine Malatya ilimizde de can kaybı yaşanması nedeniyle Federasyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının da ileri bir tarihte oynatılması kararlaştırılmıştır” denildi.

‘Ertelenmesin’ dediler ama...

TFF’nin açıklaması öncesinde Yeni Malatyaspor cephesi, “Özellikle bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatin olağan akışıyla devam etmesi adına maçın oynanmasını büyük camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz” derken, Trabzonspor Kulübü ise, “TFF’nin alacağı her türlü karara saygılıyız” vurgusu yapmıştı.