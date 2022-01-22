Yeni Kızıltepe Spor, Galatasaray maçında galibiyet hedefliyor

24 Ocak Pazartesi günü Kızıltepe Atatürk Kapalı Spor Salonundaki mücadele saat 15.00'da başlayacak. Yeni Kızıltepe Spor ligde oynadığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 mağlubiyet almıştı. Ligde 21 puanı bulunan Kızıltepe ekibi Galatsaray'ı eli boş göndermek istiyor. Yeni Kızıltepe Spor'un çiçeği burnundaki Antrenörü Mehmet Mert Karatop takımını başında ilk resmi maçına çıkacak. Galatasaray 'ın iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirten Mehmet Mert Karatop, "Galatasaray çok kaliteli bir takım oyuncularının bulunduğu bir takım. Benim de Kızıltepe'deki ilk resmi maçım. Dolayısıyla biz elimizden gelen her şeyin iyisini yapacağız. Galatasaray'ı da çok iyi bir şekilde ağırlayacağımızı düşünüyorum. İstediğimiz skoru alırız, daha sonraki maçlara daha çok konsantre olmak istiyoruz. Daha sonra kuvvetli rakiplerimizle maçlarımız var. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız" dedi.

"İnşallah buradan çok iyi bir galibiyetle ayrılacağız"

Yeni Kızıltepe Spor takım kaptanı İbrahim Emet ise "Galatasaray tabi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Ama biz de çok iyi top oynuyoruz. Türkiye´de şuan bizimle rahat oynamaya gelen bir takım yok. Onların da çok temkinli ve agresif geldiklerini düşünüyorum. Biz de aynı şekilde çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah buradan çok iyi bir galibiyetle ayrılacağız. Galatasaray benim eski takımım benim için de çok büyük bir anlam ifade edecek" şeklinde konuştu.

Ceng Cevheroğlu da Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu söyleyerek hazırlıklarını ona göre yaptıklarını belirtti.

İHA