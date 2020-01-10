Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson ise yeni transfer olan milli oyuncu ile Cenk Tosun ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Cenk, bizim kulübümüz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Bizimle birlikte olmasından ve kadroya kalite katacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Yarınki maçın (Arsenal) kadrosunda yer alacağını düşünüyorum. Everton kulübüne bu transferi hızlı bir şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. 8 tane oyuncumuz eksik olduğu için bu transferin zamanında gerçekleşmesi önemliydi" şeklinde konuştu.

Bu sezon Everton formasıyla 8 maça çıkan Tosun, 1 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan Cenk Tosun, Crystal Palace'de 20 numaralı formayı giyecek