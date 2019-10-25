Yeni Gillette SkinGuard Sensitive ile Tahrişe Karşı #GardınıAl!

Gillette, erkeklerin tıraşta tahriş, kızarıklık ve batık gibi problemlerine karşı geliştirdiği devrim niteliğindeki yeni ürününü Türk erkekleri ile buluşturuyor. Pazara sürdüğü Yeni Gillette SkinGuard Sensitive tıraş bıçağı ile tıraş kaynaklı cilt hassasiyetinden şikayetçi erkeklerin yardımına koşuyor. Erkeklerin yaşadığı cilt problemlerinin başında tıraş bıçaklarının yarattığı sürtünme yüzünden ortaya çıkan kızarıklık ve tahriş, fazla basınç yüzünden yaşanan kesik ve bu problemler sonucunda sakalın cilt altında büyümesi yüzünden ortaya çıkan batık problemleri geliyor. Gillette’in yaptığı araştırmaya göre Türk erkeklerinin %81’i bu problemleri düzenli aralıklarla yaşıyor.

Gillette mühendislerinin son inovasyonu SkinGuard teknolojisi ise, cerrahi neşterden bile ince olan Gillette bıçaklarının arasına yerleştirilmiş tarak benzeri bir parçadan oluşuyor. Devrim yaratan bu teknoloji, tıraş bıçağının cilt üzerinde yarattığı basıncı önemli ölçüde azaltıyor ve cildi gerginleştirip düzelterek tıraş bıçaklarının cilt üzerinde daha az basınç ve sürtünme ile hareket etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, yeni Gillette SkinGuard Sensitive’de erkeklerin konforunu en üst seviyeye çıkarmak için tıraş bıçaklarından önce ve sonra kayganlaştırıcı bantlar bulunuyor.

P&G Araştırma Geliştirme ve Erkek Bakım Dünya Başkan Yardımcısı Jean İbrahim, yeni teknolojilerinden ‘’Dünya çapındaki erkeklerin %70’i hassas cilde sahip olduğunu belirtiyor. Biz her erkeğin kendi cildine uygun bir tıraş bıçağına sahip olmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Bunun için devrim yaratan Gillette SkinGuard Sensitive’i tahrişi önleyecek şekilde tasarladık. Artık erkeklerler her sabah kendilerini daha iyi hissedebilir ve tahrişin yarattığı problemler olmadan özgüvenle en iyi hallerinde görünebilirler.’’ diye bahsediyor.

Dermatolog Dr. Jared Jagdeo tıraş kaynaklı cilt problemleri ve çözümü Gillette SkinGuard Sensitive için şunları söylüyor: ‘’Hassas ciltler batma, yanma ve hassasiyet açısından insanların düşündüğünden daha yaygın ve birçok değişken tarafından uyarılır. Bazı erkekler, tahrişin ya da kızarıklığın tıraş ile birlikte geldiğini ve bir çözümü olmadığını düşünüyor. Fakat ezber bozan klinik araştırmalar Gillette SkinGuard’ın hassas ciltler üzerinde görsel ve duyusal semptomları önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Hassas cilde sahip erkekler için tasarlanan ve klinik onaylı bu yeni tıraş bıçağını hastalarımla paylaşmak için heyecan duyuyorum.’’

Ayrıca Gillette, devrim yaratan Gillette SkinGuard Sensitive Tıraş Bıçağı ile birlikte en iyi deneyimi sunmak adına Gillette SkinGuard Sensitive Tıraş Köpüğü ve Jel’ini de tüketicilerine sunuyor. Üstelik, Gillette SkinGuard ailesi hem tıraş bıçağı hem köpük ve jel birlikte kullanıldığında tek kayganlaştırıcı bantlı normal tıraş bıçaklarına göre tahrişe karşı 4 kat daha etkili bir çözüm sunuyor.

Gillette SkinGuard teknolojisi hakkında daha fazla bilgi için www.gillette.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

*Gillette SkinGuard Sensitive Tıraş Makinesi Tavsiye Raf Satış Fiyatı: 48.50 TL

*2’li Yedek Tıraş Bıçağı Tavsiye Raf Satış Fiyatı 64.90 TL

*Gillette SkinGuard Sensitive Tıraş Köpüğü Tavsiye Raf Satış Fiyatı 18.50 TL

*Gillette SkinGuard Sensitive Tıraş Jeli Tavsiye Raf Satış Fiyatı 21.90 TL

*Tüm marketlerde bulunabilir.