Yeni formalar ikiye katladı

Geçtiğimiz sene başında ilk bir haftada yaklaşık 2 bin forma satılırken, bu sene bu rakam 4 bin olarak dikkat çekti. Yönetim, TS Clublar’daki diğer ürünlere olan ilgiden de oldukça memnun. Ağaoğlu ve ekibi, lisanslı ürünlerden bu sezon ciddi bir gelir bekliyor.

Sponsorlukta son günler

QNB Finansbank ile 3 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması sona eren Bordo- Mavililer, birçok firma ile temas halinde bulunuyor. Şirketlerle son görüşmelerini gerçekleştiren Fırtına’nın önümüzdeki günlerde görüşmelerde somut adımlar atacağı öğrenildi. Yeni sponsordan gelecek sıcak para hem transferde hem de oyuncu alacaklarında kullanılacak.