Yeni Fenerbahçe bugün başlıyor!

Sarı-Lacivertliler’de geçtiğimiz hafta beklenen değişiklik yaşanmış, Erol Bulut ile yollar ayrılmıştı. Takımın başına teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu getirilmişti. 40 yaşındaki futbol adamı perşembe gününden beri Sarı-Lacivertliler’i çalıştırıyor. Ancak Milli, sakat ve koronavirüse yakalanan oyuncular nedeniyle Fenerbahçe 1 haftadır son derece eksik bir şekilde idman yapıyordu. Bu durum bugünden itibaren değişiyor, Milli futbolcular takıma katılıyor.

Yeni oyun planı

Emre Belözoğlu yönetiminde asıl çalışmalar bugünden itibaren başlayacak. Belözoğlu, yeni bir oyun planına geçiş yapacaklarını, topa daha fazla sahip olan anlayışla oynayacaklarını açıklamıştı. Genç çalıştırıcı, bunun provalarına başlayacak. Kalan 10 haftada sahada görmek istediği futbolu öğrencilerine aşılamaya çalışacak. Yarından itibaren tüm Milli futbolcuların Samandıra’da olacağı öğrenildi.

Sözer: Her şeyimi vermek istiyorum

Fenerbahçe, antrenör Erdinç Sözer’in teknik ekibe katıldığını dün resmen açıkladı. 52 yaşındaki antrenör, dünkü antrenmanla birlikte görev başı yaptı. Emre Belözoğlu, Sözer ile ilgili olarak, “Bundesliga ve Almanya’nın diğer liglerinde yıllarca görev yapmış, Türkiye’de de bir dönem Fenerbahçe’de bizlerle olmuştu. Bize çok faydası olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin” ifadelerini kullandı. Erdinç Sözer ise yaptığı açıklamada, “Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre’ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. Güzel bir başlangıç dileğiyle” dedi.