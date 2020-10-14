Oyun ve espor çevre birimlerinde lider SteelSeries, Cyberpunk 2077 temalı yeni QcK L mousepad ve Arctis Pro kulaklıklarını içeren “SteelSeries Sınırlı Sürüm” programını, ünlü sanatçılar Lauren Asta, Dune Haggar ve Brock Hofer ile tanıtıyor. Bu program, en büyük video oyunu yayıncılarından ve popüler sanatçılardan bazılarının sanatını ön plana çıkaracak ve her ay yeni sürpriz fırsatlar getirecek. Bu ürünlerin hepsi sınırlı üretim olarak satışa sunulacak.

Arasaka, Militech, Kang Tao ve Cyberpunk 2077

CD Projekt Red ve Cyberpunk 2077'nin resmi oyun ses ortağı SteelSeries, Cyberpunk 2077 markalı kulaklık ve ürünlerin orijinal serisiyle uyumlu dört yeni aksesuar seti tasarladı. Militech, Arasaka ve Kang Tao QcK L mousepadler, üç oyun içi gruptan esinlenen tasarımıyla Arctis Pro güçlendirici paketleriyle mükemmel bir şekilde eşleşiyor. SteelSeries ayrıca oyunun kapağındaki ikonik sanat eseri ile yeni bir QcK L yarattı.

Lauren Asta

Lauren Asta illüstrasyon, antika sanatı, karalama sanatı, sokak sanatı ve duvar resimleri konusunda uzmanlaşmış gezgin bir nakkaş ve sanatçıdır. Amacı, içeriği hafif veya ağır bilgileri çekici ve canlı bir şekilde sanat ile aktarmaktır.

Lauren Asta tasarımlarıyla ilgili, "Halka açık sanat eserleri yaratmak, izleyiciyi görsel olarak teşvik etmemi sağlıyor. Ve eğer şanslıysam, karakter kadromun en iyi yaptığı şey olan insan deneyimleri mizahı ile onlara ilham vermek istiyorum”dedi.

Dune Haggar

Dune Haggar, Güneybatı Avustralya'da yaşayan bir grafik sanatçısıdır. Aksesuarları, elle boyanmış kaykayları ve gitarları, kıyafetleri ve animasyonları, tasarımları ile özelleştirmeyi seviyor.

Brock Hofer

Brock Hofer, Kanada merkezli bir dijital sanatçıdır. Hayatının erken dönemlerinde canavarlar ile ilgili çizimlerini geliştirmesi, dünyanın dört bir yanından müşterileri için canlı canavarlar tasarlamak kariyerinin büyümesini sağladı.

SteelSeries Sınırlı Üretim programı ile ilgili daha fazla bilgi için www.SteelSeries.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz