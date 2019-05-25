Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan 3. Lig 3. Grup Play-Off finalinde Yeni Çorum-Serik Belediye maçının normal süresi 1-1 bitti. Serik 8’de Erdi ile öne geçti, Çorum 15’te Mikail ile karşılık verdi, uzatmalarda da sonuç değişmedi.

Penaltılarda Yeni Çorum’dan Barış Çiçek, Volkan Serim, Ertuğrul Sancaktutan ve Yakup Alkan atışları gole çevirdi, Kaan Güdü’nün vuruşunu kaleci Orkun kurtardı. Serik’ten Alican Tez ve Atakan Cangöz gol yaptı, Samet Alp ile Arda Kürşat Kaya’nın atışlarında kaleci Onur Tekin gol izni vermedi.

Play-Off’taki Kocaeli maçı sonrası Onurcan kadro dışı bırakılınca şans bulan 20 yaşındaki file bekçisi, altyapısından yetiştiği Kırmızı-Siyahlı takımı 2. Lig’e taşıdı. Çorum’a kupasını TFF Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz verdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Kemal Mavi (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)

YENİ ÇORUMSPOR: Onur Tekin (xx) - Mert (xx) (Dk. 91 Barış), Osman (xx), (Dk. 56 Kemal), Eşref (xx), Batuhan (x) (Dk. 81 Kaan Güdü x), Ertuğrul (xx), Muhammet (xx), Mikail (xxx), (Dk. 107 Ferdi Konak), Mümin Pazarlı (xx), Yakup Alkan (x), Volkan Serim (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xx), Erdal (xx), Kaan Dorak (xx), Burçin (xx), Erdi (xxx) (Dk. 95 Arda), Sinan (xx), Ahmet (xx), Sertaç (x) (Dk. 103 Samet), Atakan (xx), Alican (xx)

GOLLER: Dk. 15 Mikail (Yeni Çorumspor) - Dk. 8 Erdi (Serik Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 106 Eşref (Yeni Çorumspor)

SARI KARTLAR: Mümin, Ertuğrul (Yeni Çorumspor) - Taner, Ali Can (Serik Belediyespor)