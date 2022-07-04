Yeni Call of Duty oyunlarının online modu sızdırıldı

Call of Duty, son yıllarda tek oyunculu hikaye modundan ziyade online deneyime odaklanmış durumda. Bu yüzden bu oyunlarla ilgili en çarpıcı nokta çok oyunculu kısım oluyor. Zaten serinin son oyunlarında tek oyunculu kısmın zayıf ve kısa olduğunu birkaç defa gördük. Geçen yıl çıkış yapan Cold War, bunun en iyi örneklerinden bir tanesi.

Sızdırılan bir görüntü, 2024 yılında çıkması beklenen Call of Duty oyunundan ve yakın zamanda duyurulan Modern Warfare 2’den harita görüntülerini sızdırıyor.

Yeni görüntüler, online Call of Duty haritalarını gösteriyor

Twitter’da ‘orange man’ adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görseller, Modern Warfare 2 ve 2024’de çıkacak ismi belirsiz CoD oyununa ait. Toplamda üç haritanın sızdırıldığını görüyoruz, bunladan iki tanesi 2024 oyununa aitken bir tanesi ise yakın zamanda tanışacağımız Modern Warfare 2’ye ait. Bu görüntüler, haritaların ‘yükleniyor’ aşamasındaki arkaplanlar olduğu için her haritanın görüntüsüne ulaşmak mümkün olmamış. Paylaşımı yapan kullanıcı, haritalar için daha fazla yüklenme ekranı tasarlandığında onları da paylaşacağını ekliyor.

28 Ekim’de çıkacak olan yeni Modern Warfare 2, tanıdığımız bir hikayeyle beraber online modunu da öne çıkaracak. Aslında orijinal oyunun da online modu epey eğlenceliydi, ancak zaman geçtikçe günümüz standartlarıyla uyuşmayı başaramadı.

Kaynak: shiftdelete



