Yeni Battlefield için tarih açıklandı

Geçtiğimiz günlerde yeni Battlefield oyununa odaklandıklarını duyuran DICE, bugün ise merakla beklenen oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Hatırlarsanız, DICE geride bıraktığımız günlerde Battlefield V ve Star Wars: Battlefront II’ye içerik desteğini sonlandıracağını duyurmuştu. Dev yapımcı bunun en büyük nedeninse bir sonraki Battlefield oyunu olduğunu açıklamıştı.

TecnhoPat'ta yer alan habere göre; Yaşanan bu gelişmenin ardından EA ve DICE cephesinden resmi bir açıklama geldi. Yapımcı firma tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önceden 2022 yılında piyasaya sürüleceği iddia edilen oyunun kesin olarak 2021 yılında piyasaya sürüleceğini görmekteyiz.

Ancak serinin yeni oyununun sadece yeni nesil konsollar için geliştirildiğini açıklayan yapımcı firma, bu kısımda söz konusu oyunun PlayStation 5, Xbox Series X ve PC platformları için çıkışını gerçekleştireceğini belirtti. Bu gelişmeyle beraber yeni oyunun PS4 ve Xbox One platformları için gelip gelmeyeceği de netlik kazanmış oldu.

Şimdilik, yeni oyun ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Ancak son yayınlanan raporlara göre Battlefield 1 ve Battlefield 5 ile tarihsel savaş hikayelerine odaklanan DICE’in serinin yeni oyunuyla beraber modern savaş temasına yeniden döneceği tahmin ediliyor.