Yeni Assassin’s Creed oyunu yakında duyurulabilir

Daha önceden Viking döneminin vahşi çağında geçeceği ortaya çıkan yeni Assassin’s Creed oyununun çok yakın bir zaman içerisinde duyurulacağı iddia edildi.

Yapmış olduğu isabetli sızıntılar ile tanınan Shinobi602 adlı Twitter kullanıcısı, yeni oyunun çıkış tarihini bildiğini ve yakında duyurulacağı belirtti.

Bildiğiniz üzere birçok yeni oyunun duyurulacağı E3 2020 etkinliği COVID-19 salgını yüzünden iptal edilmişti. Bu yüzden birçok firma yeni oyunlarının tanıtım tarihini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı. Ancak son yayınlanan raporlarda ise E3 2020 oyunlarının internet üzerinden duyurulacağı ileri sürülmüştü.

Bunun haricinde bildiğiniz üzere Xbox’ın başkanı geçtiğimiz günlerde Xbox Series X oyunları için çok beklemeyeceğimizi açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmeden sonra yeni nesil konsollara duyurulması beklenen yeni Assassin’s Creed oyununun Microsoft’un düzenleyeceği etkinlikte boy gösterebileceği söylentileri ortaya çıkmıştı.

Şimdilik, Ubisoft cephesinden yeni oyun ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak yayınlanan son raporları göz önünde bulunduracak olursak, bir süredir sızıntılara konu olan oyunun önümüzdeki yaz ayında duyurulacağını tahmin etmekteyiz. (Technopat)