Yeni Amasyaspor - Atiker Konyaspor maç sonucu: 2-5

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur karşılaşmasında Atiker Konyaspor, konuk olduğu Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Yeni Amasyaspor’u 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

5’inci dakikada Hurtado’nun sağdan ceza sahasına yerden ortasında altı pas çizgisinin üzerinde topla buluşan Milosevic, dönerek yaptığı vuruştu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

9’uncu dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Traore’nin gelişine kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

30’uncu dakikada Hurtado’nun savunmanın arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jahovic bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

40’ıncı dakikada Amir Hadziahmetovic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-4.

45+2’nci dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Hurtado’nun kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5.

47’nci dakikada Mücahit Can’ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hakan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-5.

50’inci dakikada Jahovic hakem Abdulkadir Bitigen tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

73’üncü dakikada Vedat’ın ayağıyla indirdiği topa hareketlenen Hakan, ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5.

Karşılaşma 5-2 Atiker Konyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Amasya 12 Haziran

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Kemal Elmas (xxx)Y

YENİ AMASYASPOR: Ramazan (x)- Erdinç (x), İmam (x)(Dk.87 Muhammed), Çetiner (x), Aslan (x), Camara (x)(Dk.61 Semih x), Enis (x), Resul Ekrem (x), Sani (x), Hakan (xxx), Emrah (x)(Dk.46 Vedat xx)

ATİKER KONYASPOR: Ertuğrul (xxx)- Diagne (xxx), Ali Turan (xxx), Opanasenko (xxx), Volkan (xxx), Milosevic (xx)(Dk.46 Mücahit Can xx), Traore (xxx)(Dk.79 Fofana x), Hurtado (xxxx), Hadziahmetovic (xxx)(Dk.87 Moke), Vedat (xxx), Jahovic (xxx)

GOLLER: Dk.5 Milosevic, Dk.9 Traore, Dk.30 Jahovic, Dk.40 Hadziahmetovic, Dk.45 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk.47(Pen.) ve 73 Hakan (Yeni Amasyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.50 Jahovic (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Enis (Yeni Amasyaspor), Vedat, Ali Turan (Atiker Konyaspor)