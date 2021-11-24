Yeni Alsancak Stadı’na ‘Efsane’ isim!

Türk futbolunun tarihi tesislerinden Alsancak Stadı’nda geri sayım bitti. Yerinde yenilenip Türkiye’nin en modern spor tesislerinden biri haline gelen tarihi stat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım Cuma günü açılacak. Yıllarca kentteki tüm futbol kulüplerinin maçlarını oynadığı tarihi stat, 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından kapatılıp 2015’te yıkılmıştı. Alsancak Stadı’nın yeni ismi konusunda meraklı bekleyiş sürerken stada Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli’nin adının verilmesi bekleniyor. Halen futbolcu olarak efsanelerinden olduğu Altay’ı çalıştırıp takımı geçen sezon 18 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan 72 yaşındaki Mustafa Denizli, kariyerinde Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ’ta ayrı ayrı şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör oldu.

TFF’ye özel başvuru

Denizli, A Milli Takım’a 2000 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynattı. Stat açılışının olduğu gün Başakşehir’le deplasmanda maçı olan Altay, müsabakanın gününün değiştirilmesi için talepte bulunacak. Mustafa Denizli’nin açılışta yer alması adına TFF’den kolaylık sağlanması istenecek.

Maliyeti 130 milyon TL

UEFA standartlarındaki 15 bin taraftar kapasiteli stadyumda yine liman tarafındaki idari binanın yanı sıra ilk kez karşı kale arkasında 700 kapasiteli misafir tribün de yer alıyor. Statta ilk kez tüm tribünlerin üzeri membran çatıyla kapalı hale getirildi. Nisan 2017 ve Haziran 2021’de yapılan iki ihale sonrası yaklaşık 130 milyon TL maliyetle yeniden inşa edilen Alsancak Stadı’nda 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme içme alanları bulunuyor.