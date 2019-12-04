Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk ettiği Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Altay’ın teknik sorumlusu Yenal Dinçakman, "Bizim için iyi bir maç oldu." dedi.

Dinçakman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Süper Lig’in en formda ekiplerinden Trabzonspor karşısında maç içinde belli bölümlerde iyi oynadıklarını söyledi.

Oyuncularının disiplinden taviz vermeden mücadele ettiğini kaydeden Dinçakman, "Özellikle ilk yarıda üstün olduğumuz bazı bölümler vardı. Bizim için iyi bir maç oldu. Ligdeki Osmanlıspor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.