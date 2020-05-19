Yemlik otu, bahar aylarında çok sık aranan bir bitkidir. Yemlik otu hakkında bilgi edinmek isteyen ve ne olduğu hakkında bilgilenmek isteyen kişiler, yemlik otu hakkında çok araştırma yapmaktadır. Bu yüzden yemlik otunun faydaları hakkında bilgi vermek, okurlar için önemli olacaktır.

Yemlik otu nedir?

Yararları ve tüketimi oldukça eski zamanlara dayanan bu bitkinin oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Bunun dışında çok lezzetlidir. Bahar aylarında yetişen bu bitki, bilhassa Nisan ve Mayıs aylarında sıklıkla bulunacak yemlik otu hem sağlık için hem de damak tadı için uygundur. Yemlik otu, İskorçina familyasına aittir. Yemlik otunun sıklıkla yemeği yapılmaktadır. Bununla beraber kökü, çiçeği olmak üzere tamamen kullanılabilir ve tüketilebilir bir bitkidir.

Kalsiyum ve demir mineralleri bakımından oldukça zengin olan bu bitki; B2, B6, A, E, C vitaminleri ve folik asit adına da oldukça iyi bir besin kaynağıdır. Genellikle yemlik otunun çiçeği; mor, pembe, sarı renklere sahiptir. Birden fazla hastalığı tedavi eden etkisiyle dikkatleri çeken yemlik otu, kendine özgü mayhoş bir tada sahip.

Yemlik otu; dağ, çayır ve tarla otu olmak üzere üç türe sahiptir. Dağ yemlik otu isminden de anlaşılacağı gibi dağda yetişir ve diğer çeşitlere göre otun en şifalı türüdür. Çayır yemlik otu, sulak yerlerde yetişerek, en lezzetli yemlik türüdür. Yemlik pilavı yemeği, çayır yemlik türünden yapılır. Tarla yemlik otu, bahçelerde özel şekilde yetiştirilir.

Bitkinin en mühim özelliği; kökünden çiçeğine kadar yer alan panzehir etkisidir. Kimi yerlerde yılan sokmasına karşı yaprağın öz suyu kullanılır. İçeriğinde yer alan folik asit sebebiyle bilhassa hamile kalmayı düşünen kişilere tavsiye edilir.

Yemlik otunun faydaları nelerdir?

- Migren ağrısı için yemlik otu, eşsiz bir ağrı kesicidir.

- Tansiyonu düzene sokmaya destek olan yemlik otu, sürekli tüketildiği zaman tansiyonu düşürür.

- Yemlik otu; kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir ve kolesterolü düzenler

- A vitamini bakımından zengin bir kaynağı olan yemlik otu, göz sağlığını koruyan etkiye sahip. Gece körlüğünün tedavisinde olumlu etkileri bulunur.

- İçerisinde yer alan kalsiyum içeriğinden ötürü kemik ve diş sağlığının korunmasına destek olur.

- Fenol bileşenleri bünyesinde barındıran yemlik otu, iştah açıcı bir özelliğe sahiptir. Kilo almayı isteyenler adına tavsiye edilen bir bitkidir.

- Demir içeriğine sahip yemlik otu, anemisi bulunan kişilere tavsiye edilmektedir.

- İçerisinde bulunan antioksidan mineraller ve vitaminler sayesinde insan vücudunun bağışıklık sistemini güçlü hale getirerek direnci arttırır. Toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlar ve aynı şekilde vücutta biriken suyun atılmasına destek olur.

- B vitamini bol bulunan yemlik otu, tırnak ve saçların gelişimine olumlu etkileri bulunur ve yaşanan problemlerin tedavi edilmesine yardımcı olur.

- Yüksek lif ile sindirim sisteminin sürekli şekilde çalışmasını sağlayarak kabızlık gibi sorunlardan kurtulmaya yardımcı olur.

- Ciltteki sivilce ve aknelerin giderilmesi için yemlik otu birebirdir. Bununla beraber yemlik otu cildin canlı bir görünüm almasına katkı sağlar.

- Yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı olan yemlik otu, sürekli şekilde tüketildiği zaman cildin parlamasına destek olur.

Yemlik otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Yemlik otu, bilinçli bireyler ile toplanması gerekmektedir. Yemlik otu çoğu zaman yemek için tüketilir. İçerisinde yer alan bol A, C, B2, B6 vitaminleri yer alan yemlik otu, insanı doyurur ve fayda sağlar. Sindirim sistemini düzene sokan otlar içerisinde yer alan yemlik otu, kabızlığı giderir. En etkili yararı ise taze bir şekilde yendiği zaman kilo problemlerine çözüm olmasıdır. Yemlik otu tüketildiği zaman, vücudun enerjisini çoğaltarak gün boyunca tok tutar. Bilhassa yoğurtla tüketildiği zaman midenin asit oranı dengelenir.

Antiseptik özelliği bünyesinde bulunduran yemlik otu, tıbbi tedavilerde de kullanılır. Lapa şeklinde yaraların üstüne konulara sarılır. Kısa zamanda kanamayı durduran bu yöntem, yaranın iyileşmesini hızlandırır. Zayıflayan saç derisi ve tırnakların güçlenmesinde önemli rol oynar.