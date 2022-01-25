Yemeksepeti, SuperMassive Blaze’e sponsor oldu
Yemeksepeti, küresel espor sahnesinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden SuperMassive Blaze’in sponsorluğunu üstlendi. Böylece Yemeksepeti, dünya çapında hızla gelişen espor alanına sunduğu desteğini güçlendirdi.
Yemeksepeti, küresel espor sahnesinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden SuperMassive Blaze’in sponsorluğunu üstlendi. Böylece Yemeksepeti, dünya çapında hızla gelişen espor alanına sunduğu desteğini güçlendirdi.
Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti; oyun, espor ve spor alanlarındaki deneyimiyle uluslararası turnuvalarda güçlü bir performans gösteren ve Türkiye’ye gurur verici başarılar kazandıran SuperMassive Blaze’in sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında Yemeksepeti; SuperMassive Blaze’in 7 farklı branşta toplamda 10 takımını destekleyecek.
Branşlar:
• Valorant(Kadın Takımı)
• Valorant(Erkek Takımı)
• League Of Legends(A takımı)
• League of Legends(Akademi Takımı)
• Wild Rift(Mobile)
• PUBG
• PUBG Mobile(Kadın Takımı)
• PUBG Mobile(Erkek Takımı)
• Rocket League
• NBA2K