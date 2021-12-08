Yemeksepeti Protality Sezon 3 Final Aşaması başlıyor

Yemeksepeti’nin ana sponsor, Olips ve MediaMarkt’ın pro sponsor desteği ile gerçekleşecek Protality Sezon 3’ün Büyük Finali hem Türkçe, hem Arapça olarak izleyiciler için canlı olarak yayınlanacak.

eSports360 ve WeSportsMedia’nın 2019 yılından beri sürdürdüğü Gaming ve Espor projelerinde yeni bir zirve olmak için kolları sıvayan Yemeksepeti Protality Sezon 3, zorlu koşullar, daha büyük bir yelpaze ile sadece Türkiye’nin değil, tüm MENA bölgesinin en iyisi olacak takımı bekliyor.

MENA Grup Aşaması’ndan gelen 4 takım Crashers Esports, Team Elite, Lebanon Esports, OLD GENERATION, Türkiye Grup Aşaması’ndan gelen 8 takım Digital Athletics, HOWL, XFlow Esports, Futbolist, Unknownpros, 212, ReleGats, Karagümrük Espor ve Final Daveti alan ekipler Galakticos, SuperMassive Blaze, fastPay Wildcats ve STARDUST’ın katılımıyla takımlar toplam 16 takımlık final lobisinde, 4 güne ayrılmış 20 maç sonrasında zirvede olmak için savaşacak.

Yemeksepeti Protality Sezon 3 Final Aşaması Takımları

● 212

● Crashers Esports

● Digital Athletics

● fastPay Wildcats

● Futbolist

● Galakticos

● HOWL

● Karagümrük Espor

● Lebanon esports

● OLD GENERATION

● ReleGats

● STARDUST

● SuperMassive Blaze

● Team Elite

● Unknownpros

● XFlow Esports

60.000TL ödül havuzuna sahip olan Yemeksepeti Protality Sezon 3’ün Final Aşaması maç günleri ise şu şekilde:

● Final Aşaması #1 - 09.12.2021 / 19:00 TSİ

● Final Aşaması #2 - 10.12.2021 / 19:00 TSİ

● Final Aşaması #3 - 11.12.2021 / 19:00 TSİ

● Final Aşaması #4 - 12.12.2021 / 19:00 TSİ

Yemeksepeti Protality Sezon 3, PUBG TR Twitch ve PUBG Arabic Facebook kanallarından, Buğrahan “Wreckage” Şevke, Utku “utimikk” Taşyürek ve Arda "Tropik" Bayram'ın sunumları ile Türkçe ve Arapça olarak canlı yayınlanacak.