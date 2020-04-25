Yemeksepeti, Getir, Banabi açık mı, sipariş alıyor mu? sorusunun yanıtını merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırlarında 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle online sipariş uygulamaları büyük ilgi görüyor. Getir ve Yemeksepeti gibi uygulamalarda sipariş alınıp alınmadığı merak ediliyor.

Yemeksepeti, Getir, Banabi çalışıyor mu, sipariş alıyor mu?

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olabilecek.

Bu yerlerden Yemeksepeti üzerinden sipariş verilebilecek. Yapılan açıklamalar neticesinde Getir ve Banabi sokağa çıkma yasağı süresince hizmet vermeyeceği duyurulmuştu.