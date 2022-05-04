Yemeksepeti, Fenerbahçe Espor’un resmi sponsoru oldu

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, Türkiye’nin başarılı elektronik spor takımlarından Fenerbahçe Espor ile resmi sponsorluk anlaşması imzaladı.

Dünya çapında düzenlenen turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil eden Fenerbahçe Espor ile Yemeksepeti arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması 11 farklı oyun takımını kapsıyor.

2016 yılının sonunda kurulan Fenerbahçe Espor, League of Legends takımıyla 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Şampiyonu oldu ve Çin'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda ilk 16'ya kalarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etti. Temmuz 2017'de Rift Rivals kapsamında Moskova'da namağlup birincilikle ilk uluslararası kupasını kazanan Fenerbahçe Espor, League of Legends dışında da APEX Legends, FIFA, FIFA PRO Clubs, NBA2K, PUBGM, TFT, VALORANT oyunlarında 60'ı oyuncu olmak üzere toplam 80 kişilik ekiple mücadele ediyor.

Türkiye’de bünyesinde bir Espor departmanı kuran ilk şirketlerden biri olan Yemeksepeti, 2017 yılından beri gaming ekosistemini kapsayıcı bir stratejiyle desteklemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede son olarak Fenerbahçe Espor ile anlaşan, alanında Türkiye’nin öncü ve lider platformu Yemeksepeti, Espor’u tüm iletişiminde önemli bir noktada tutmaya devam edecek.