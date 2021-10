Yelkenler bugün Kissebükü - Bodrum Erol Ağan etabı için açılıyor

Her yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını ekim ayında Bodrum'da bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup son yarışın ardından bugün sona eriyor. 150'den fazla tekneyi, 1.500'den fazla denizciyi ve 10.000'in üzerinde katılımcıyı ağırlayan festival Bodrum'un sarı yazında yine görkemli bir etkinlikle sona erecek. 23 Ekim Cumartesi günü Kissebükü'nde son bulacak Erol Ağan Etabının ardından saat 20:00'de Ağanlar Tersanesinde ödül töreni yapılacak. Törenin yapılacağı Ağanlar Tersanesi'nde Erol Ağan'ın tasarladığı ve ürettiği muhteşem guletlerden oluşan açık hava müzesinin yanı sıra 21:30'da Teoman, unutulmaz müzik şöleni ile katılımcıları coşturacak.

Teoman konserinin tüm geliri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Türk Eğitim Vakfı Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Fonu ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne bağışlanacak.

Teoman Konseri bilet satışı Passo'da.

