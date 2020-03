Yelkenin yeni rotası: Tokyo 2020’de madalya

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, Türk yelken tarihine 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda madalya kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Akdurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yelkenciliğinin uluslararası arenada birçok başarısı olduğunu belirterek, "İkisi 2018 yılında olmak üzere 5 sporcumuz, 4 farklı disiplininde kota aldı, hala kota mücadelemiz devam ediyor. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarımız var. Optimist sınıflarımızda dünya üçüncülüğü, genel klasmanda dünya dördüncülüğümüz var ama yelken tarihimizde henüz bir madalyamız yok. İlk defa bir olimpiyat madalyası kazanarak bir dönüm noktasına ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dört yıldır olimpiyatlara hazırlanarak madalya kazanma hedefine kitlendiklerini vurgulayan Akdurak, "Teknik kadromuz, yönetim kurulumuz, sporcularımız, kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve sponsorlarımızla elele verdik, hepimiz bu amaca kitlendik. İnşallah olimpiyatlarda bir aksilik olmaz da gideriz. Bizim sporumuzda şans faktörü her zaman var. Rüzgarın, akıntının, malzemenin durumu her zaman bizi etkileyen faktörler arasında olsa da bir ümitle gidiyor olmak, çok büyük bir aşama. Her şey yolunda gider de bir madalya ile dönersek, yelken artık Türkiye’de hem bilinirliği hem de yeni nesillerin yetişmesi açısından farklı bir boyuta gelecek. Dolayısıyla şu andaki en önemli gündemimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Koronavirüs kaosunun derinleşmesi yelkeni de olumsuz etkiledi"

Akdurak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından diğer branşlar gibi yelkenin de olumsuz etkilendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlara kota almamış sınıflarımızda 4.70 kotası için mücadele edecek 2 sporcudan oluşan kadın ekibimiz, 3 Laser Standard ve RS:X rüzgar sörfünde de bir sporcumuz nisan ayında İtalya’da kota mücadelesi verecek. Genova kentinde yelken sporunun son kota yarışları yapılacak fakat maalesef bütün dünyayı sarsan ’koronavirüs kaosu’ yüzünden bu yarışın yapılıp yapılmayacağı belli değil. Bu yarışın umuyoruz ki iptali olmaz ya da yakın bir tarihe ertelenmesi söz konusu olur."

"Umarım en kısa sürede bu virüse karşı bir aşı bulunur"

Koronavirüse ilişkin gelişmelerin her geçen gün biraz daha derinleşmesinden endişe duyduklarını anlatan Akdurak, şunları kaydetti:

"Dünyada ülke ve kıta ayrımı olmaksızın birçok sanat ve spor faaliyetleri sürekli iptal ediliyor. Durum farklı boyutlara gidiyor. Bu kadar zirveye hazırlanan sporcularımızın psikolojileri ve zamanlama çok önemli. O psikolojinin zirve yaptığı bir hazırlık süreci var. Erteleme, iptal gibi durumlar en hafif şekilde atlatmaya çalışsak da istediğimiz durumlar değil."