Yelkende Türkiye Şampiyonası şöleni başlıyor

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2019 yılı Faaliyet Takvimi’nde yer alan Türkiye Şampiyonası’na bu yıl ilk defa Büyükçekmece Yelken Kulübü’nün (BYK) ev sahipliği yapacak. Yelken yarışları 18-23 Kasım ve 25-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Büyükçekmece Belediyesi’nin destekleriyle yapılacak yarışların ilk haftasında Optimist ve Laser sınıflarında 59 kulüpten 620 sporcu yarışacak. İkinci haftada ise 470, RS:X, RS ONE, Techno 293 ve Windsurf Slalom sınıflarında yarışlar gerçekleşecek.

Milli Takım seçme niteliğinde taşıyan Türkiye Şampiyonası’nda sporcular kürsüde yer alabilmek için mücadele edecek.