Yelkende rekor şampiyonluk

Yiğit Yalçın Çitak, iki hafta önce Polonya’da gerçekleştirilen dünya gençler yelken şampiyonasında ülkemiz adına rekor bir derece ile altın madalya kazandırdı. Fenerbahçe kulübünde görev yapan genç sporcu, başarılarına hız kesmeden devam etti. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Kingston-Kanada’da gerçekleştirilen 2019 Laser Radial Genç Dünya Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlı sporcu, rakiplerine şans tanımadı. 30 ülkeden 161 sporcunun katıldığı organizasyonda 12 yarış sonunda Yalçın Çitak 54 net puan elde etti. Olimpiyat hazırlıkları... Milli sporcu, aldığı bu sonucun ardından ilk sırayı yerleşti ve üst üste 2. defa dünya şampiyonu oldu. Yunanistan’dan Emilios Monos ikinciliği elde ederken Avustralya’dan Michael Compton üçüncü oldu. Öte yandan milli sporcumuz, şimdi ise 2020’de Tokyo’da gerçekleştirilecek olan olimpiyat oyunlarına hazırlanmaya devam edecek.