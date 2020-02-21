Yelkende Ecem Güzel’den Avustralya’da üçüncülük

Olimpik milli yelkenci Ecem Güzel, Dünya Şampiyonası öncesi Avustralya’da katıldığı WM Coaches Regatta hazırlık yarışında, laser radial branşında üçüncü oldu. 19 ülkeden 51 yelkencinin mücadele ettiği yarışlarda Galatasaray Yelken Kulübü sporcularından Ecem Güzel, bronz madalya kazandı.
Olimpik milli sporcu, Avustralya’nın Melbourne kentinde bugün başlayıp 28 Şubat’ta tamamlanacak 2020 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. Milli sporcumuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota almayı başarmıştı.