Yelkende Ankara Bilim Üniversitesi birinci oldu

Türkiye genelinde 14 üniversitenin yelken takımları ve 24 teknenin katıldığı yarışlar, Urla açıklarında bulunan Alman, Pırnalı ve Çiçek Adası yakınlarında oluşturulan parkurda yapıldı. Kemal Eke, Gökhan Tuna, İlhami Kale, Ali Tuncer, Hasan Özen, Esra Şahin, Hakan Çağlar, Mehmet Kerem Akkuş, Yasemin Şen ve Berkay Doğan’dan oluşan ABÜ karma takımı, İki gün süren yarışların ardından Urla İskele Limanı'nda düzenlenen ödül töreninde birincilik kupalarını aldılar.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Yavuz Demir, yayınladığı mesajda yelkencileri kutlayarak '11. Jimmy Key Universail 2022 Yelken Yarışması'na üniversitemiz sporcuları, karma takım olarak yer aldığı yarışta okulumuzu başarıyla temsil ederek Türkiye 1'incisi olmuştur. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

DHA