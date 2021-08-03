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Yelkende 470 sınıfında Ateş-Deniz Çınar kardeşler yarın madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 11’inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, yarın yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.

03 Ağustos 2021, Salı 09:20 Son Güncelleme:
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Yelkende 470 sınıfında Ateş-Deniz Çınar kardeşler yarın madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı

Türkiye’yi temsil eden Ateş-Deniz ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı.

Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, yarın yapılacak madalya mücadelesine katılacak.

Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi yarın TSİ 08.33’te başlayacak.

TOKYO (AA)

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