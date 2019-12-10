Yelkende 2 hakeme olimpiyatta görev

Yelkende Türk hakemler Pınar Coşkuner Genç ve Haluk Suntay, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer alacak.

10 Aralık 2019, Salı 06:01
- A +
Yelkende 2 hakeme olimpiyatta görev

 Dünya Yelken Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda görev alacak hakemleri açıkladı. 31 ülkeden 60 hakemin görev yapacağı oyunlarda Türkiye’den Pınar Coşkuner Genç, 470 sınıfının başhakemi olacak. Haluk Suntay ise teknik komitede görev alacak. Yelkende laser radial kategorisinde Ecem Güzel, finn sınıfında Alican Kaynar, 470 sınıfında Deniz Çınar- Ateş Çınar ikilisi, rüzgar sörfünde ise Dilara Uralp 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası almıştı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...