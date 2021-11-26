Yedlin Galatasaray - Marsilya maçında şaşırttı!

Sağ bekte Sache Boey'in yokluğunda forma şansı bulan De Andre Yedlin, son dönemde yetersiz performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ancak ABD'li oyuncu bu kez ortaya koyduğu oyunla şaşırttı.

28 yaşındaki tecrübeli savunmacı, rakip hücum oyuncularına geçit vermedi. Yedlin ayrıca zaman zaman yaptığı ileri çıkışlarıyla da takım arkadaşlarına bir hayli yardımcı oldu.