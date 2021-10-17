Yedlin: Aldığımız 3 puandan ötürü çok mutluyuz

Süper Lig 'in 9. haftasında sahasında Konyaspor 'u 1-0 yenen Galatasaray 'da Yedlin, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Yedlin'in açıklamaları şöyle;

Aldığımız 3 puandan ötürü çok mutluyuz. Tabii ki oyundan ötürü çok mutlu olduğumuz söylenemez. Özellikle 2. yarı topun hakimiyetini rakibe çok bıraktık. Rakibimizin puan kaybı oldu, evimizde alacağımız 3 puan çok önemliydi. Sacha Boey çok kaliteli ve iyi bir futbolcu. Çok kaliteli, forma mücadelesi verdiğiniz iyi bir rakibiniz varsa daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bu da ister istemez başarıyı getiriyor. Her pozisyonda iki tane iyi isim olunca takımın başarısı da artıyor.