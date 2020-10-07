Yazın transfer şampiyonu Chelsea!

Salgın nedeniyle 2019-20 sezonunda futbol liglerinin planlanandan geç bitmesiyle sarkan yaz transfer dönemi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde sona erdi. Ruş iş adamı Roman Abramovich’in sahibi olduğu ve Frank Lampard’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea, bu süreçte en çok harcama yapan kulüp olarak zirveye yerleşti. Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği 7 isim için 247 milyon 200 bin Euro çıktı.

Maviler, Kai Havertz için Bayer Leverkusen'e 80, Timo Werner için Leipzig'e 53, Ben Chilwell için Leicester City'ye 50.2, Hakim Ziyech için Ajax'a 40, Edouard Mendy için de Rennes'e 24 milyon Euro ödedi. İngilizler, Malang Sarr ve Thiago Silva'yı ise bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

(not: 1 euro=9.1 Tl)