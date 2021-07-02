İSTANBUL, (DHA) - Eyüpsultan Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okulları başladı. Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmesini sağlayan Yaz Spor Okulları'nda Eyüpsultan’daki çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyorlar.

10 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

28 Haziran – 27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda 7-14 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz olarak yüzme, futbol , karate, hentbol, basketbol , voleybol, okçuluk, tenis, masa tenisi, satranç eğitimleri alıyorlar. Eğitimler, tamamı akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 09.00 – 17.00 saatleri arasında veriliyor.

ÖĞRENCİLER VE VELİLERİ ÇOK MUTLU

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrenciler ve velileri, bu etkinliği düzenleyerek gençlere ve çocuklara doyasıya spor yapma imkanı sunan Başkan Deniz Köken’e teşekkür ediyorlar.

Yaz okuluna giden öğrenci Yiğit Şahin: Karate eğitimi alıyorum. Burada öğretmenimiz bize doğru teknikle tekme atmayı, yumruk atmayı öğretiyor. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum.

Bir diğer öğrenci Hasan Berk Bostancı ise, “Burada spor eğitim alıyorum. Eğitimlerde çok eğleniyorum. Buraya gelmeden önce çok heyecanlıydım, şimdi çok mutluyum” diye belirtti.

“ÖĞRENCİLER PROGRAMA ÇOK YOĞUN İLGİ GÖSTERİYORLAR”

Yaz Spor Okulu Sorumlusu Deniz Özcan ise eğitimlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Çocuklar pandemi döneminde evlerinde hareket edemediler, sosyalleşemediler. Dolayısıyla spora ve sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Onlar da bu programa çok yoğun ilgi ve alaka gösteriyorlar. Sabah saatlerinde 7 – 10 yaş arası kız öğrenci grubu geliyor, ardından 11 – 14 yaş arası kız grubu geliyor. Öğleden sonra 11 – 14 yaş arası erkek grubu geliyor, en son da 7 – 10 yaş arası erkek grubu geliyor. Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceğiz.”

7 FARKLI BÖLGEDEN KAYIT YAPTIRILABİLİYOR

Eyüpsultan’daki gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmeti sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuyorlar. Bir yandan spor yaparken, diğer yandan da sosyal çevrelerini genişleterek özgüvenlerini arttırıyorlar. Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının aşılanması amaçlanıyor. Yaz spor okulları için veliler Alibeyköy Spor Kompleksi, Göktürk Kültür Merkezi, Yeşilpınar Bilgi Evi, Düğmeciler Bilgi Evi, Güzeltepe Bilgi Evi, Akşemsettin Bilgi Evi, Kemerburgaz Bilgi Evi’nden kayıt yaptırabilecek.