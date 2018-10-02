Uykusuz geceler geri geliyor... Türkiye'de yaz saati uygulamasının 1 yıl daha devam edeceğine ilişkin karar resmi gazetede duyuruldu. Avrupa'da 28 Ekim itibariyla ülkeler saatlerini 1'er saat geri alacak. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki maçlar, bu tarih itibariyla Türkiye'de 1 saat daha geç başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un özellikle deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların başlangıç saati gece yarısını bulacak.

En geç maç 23.00'te!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynayacağı Schalke maçı 6 Kasım Salı günü TSİ 23.00'te oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'ın 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Sarpsorg maçı TSİ 23.00'te, 13 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Spartak Trnava ie oynayacağı maç da 23.00'te başlayacak.

GALATASARAY'IN MAÇ SAATLERİ

2 Ekim 2018 Çarşamba

22.00 Porto - Galatasaray

24 Ekim 2018 Çarşamba

22.00 Galatasaray - Schalke

6 Kasım 2018 Salı

23.00 Schalke - Galatasaray

28 Kasım 2018 Çarşamba

20.55 Lokomotiv Moskova - Galatasaray

11 Aralık 2018 Salı

20.55 Galatasaray - Porto

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE AKHİSAR'IN MAÇLARI

4 Ekim 2018 Perşembe

19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava

22.00 Malmö - Beşiktaş

22.00 Standart Liege - Akhisarspor

25 Ekim 2018 Perşembe

19.55 Anderlecht - Fenerbahçe

22.00 Beşiktaş - Genk

22.00 Sevilla - Akhisarspor

8 Kasım 2018 Perşembe

18.50 Fenerbahçe - Anderlecht

20.55 Genk - Beşiktaş

20.55 Akhisarspor - Sevilla

29 Kasım 2018 Perşembe

20.55 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb

20.55 Krasnodar - Akhisarspor

23.00 Sarpsborg - Beşiktaş

13 Aralık 2018 Perşembe

20.55 Beşiktaş - Malmö

20.55 Akhisarspor - Standard Liege

23.00 Spartak Trnava - Fenerbahçe



