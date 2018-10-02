Yaz saati uygulaması Şampiyonlar Ligi ve Uefa Avrupa Ligi'ni vuracak!
Uykusuz geceler geri geliyor... Türkiye'de yaz saati uygulamasının 1 yıl daha devam edeceğine ilişkin karar resmi gazetede duyuruldu. Avrupa'da 28 Ekim itibariyla ülkeler saatlerini 1'er saat geri alacak. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki maçlar bu tarih itibariyla Türkiye'de 1 saat daha geç başlayacak.
Uykusuz geceler geri geliyor... Türkiye'de yaz saati uygulamasının 1 yıl daha devam edeceğine ilişkin karar resmi gazetede duyuruldu. Avrupa'da 28 Ekim itibariyla ülkeler saatlerini 1'er saat geri alacak. Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki maçlar, bu tarih itibariyla Türkiye'de 1 saat daha geç başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un özellikle deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların başlangıç saati gece yarısını bulacak.
En geç maç 23.00'te!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynayacağı Schalke maçı 6 Kasım Salı günü TSİ 23.00'te oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş'ın 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Sarpsorg maçı TSİ 23.00'te, 13 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Spartak Trnava ie oynayacağı maç da 23.00'te başlayacak.
GALATASARAY'IN MAÇ SAATLERİ
2 Ekim 2018 Çarşamba
22.00 Porto - Galatasaray
24 Ekim 2018 Çarşamba
22.00 Galatasaray - Schalke
6 Kasım 2018 Salı
23.00 Schalke - Galatasaray
28 Kasım 2018 Çarşamba
20.55 Lokomotiv Moskova - Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı
20.55 Galatasaray - Porto
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE AKHİSAR'IN MAÇLARI
4 Ekim 2018 Perşembe
19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava
22.00 Malmö - Beşiktaş
22.00 Standart Liege - Akhisarspor
25 Ekim 2018 Perşembe
19.55 Anderlecht - Fenerbahçe
22.00 Beşiktaş - Genk
22.00 Sevilla - Akhisarspor
8 Kasım 2018 Perşembe
18.50 Fenerbahçe - Anderlecht
20.55 Genk - Beşiktaş
20.55 Akhisarspor - Sevilla
29 Kasım 2018 Perşembe
20.55 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb
20.55 Krasnodar - Akhisarspor
23.00 Sarpsborg - Beşiktaş
13 Aralık 2018 Perşembe
20.55 Beşiktaş - Malmö
20.55 Akhisarspor - Standard Liege
23.00 Spartak Trnava - Fenerbahçe