Avrupa ülkelerinde sabaha karşı 03.00'te saatler bir saat geri alındı. Almanya da dahil çok sayıdaki Avrupa ülkesiyle Türkiye arasındaki saat farkı ikiye çıktı. İngiltere ile Türkiye arasında ise 3 saat fark olacak.

Türkiye, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Avrupa ülkelerinde, 1980 yılından bu yana aralıksız olarak yaz ve kış saati uygulaması yapılıyor. Amaç, gün ışığından daha fazla yararlanıp enerji tasarrufu sağlamak.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye 3 yıldır kış saati uygulamasına geçiş yapmıyor ve kalıcı olarak yaz saati uygulaması yıl boyunca sürüyor. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Türkiye'de saati öğrenmek için kolumuzda bulunan monolog kol saati ve evlerinde yer alan monolog duvar saatine bakarak saatin kaç olduğunu öğrenebiliriz. Cep telefonlarında kimileri kendi otomatik ayarladığı için saatler kafa karışıklığına neden olabiliyor. Vatandaşlar ayrıca saatin kaç olduğunu haber kanallarında yer alan saatten de öğrenebilir.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI TARİHİ

Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanmaktadır.

Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Benjamin Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.