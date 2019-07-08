Royal Youth arkadakilerle arayı açıyor. Lig aşamasının bitimine 4 hafta kala Royal Youth, en yakın takipçisi 1907 Fenerbahçe Espor’un iki galibiyet önünde bulunuyor.

RYL, VFŞL’nin 5. haftasını GS ve AUR galibiyetleriyle kapattı. Pilot ve Closer’ın yıldızlaştığı haftada Maçın En Değerli Oyuncusu ödülleri de yine bu oyunculara gitti. Royal Youth gelecek hafta 1907 Fenerbahçe Espor ve Bahçeşehir SuperMassive ile karşılaşacak. Bu maçları kayıpsız kapatması halinde lig aşaması lider bitirmelerinin önünde ciddi bir tehdit kalmayacak.

GALAKTICOS, VFŞL tarihinde ilk defa bir haftayı kayıpsız kapattı. Koç Nalu’nun gelişiyle birlikte Vadi’de daha olgun bir takım halini alan GAL 5. haftada SUP ve DP karşısında galip geldi. GALAKTICOS böylelikle 4 galibiyete ulaştı ve mevsim finalleri mücadelesinde avantajlı hale geldi.

1907 Fenerbahçe Espor haftaya BJK galibiyetiyle başlasa da SUP karşısında aldığı mağlubiyetle zirve yolunda ağır bir yara aldı. FB yeniden zirve yarışına dahil olmak istiyorsa gelecek hafta oynanacak RYL maçını mutlaka kazanmalı.

Bahçeşehir SuperMassive’in kâbusu 5. haftanın ilk gününde de devam etti. Takım haftaya AUR mağlubiyetiyle başladı. Ancak 2. günde alınan FB galibiyeti onların gelecek haftalara daha umutlu bakmasını sağladı.

Beşiktaş bu mevsim daha rahat. Haftaya FB mağlubiyetiyle başlayan ekip BUR karşısında aldığı galibiyetle ilk 4’teki yerini korudu. Geçen mevsim ilk 6’nın dışında kalan BJK bu defa çeyrek final için oldukça iddialı bir konumda.

Dark Passage 5. haftaya büyük bir transfer ile başladı. Takım efsanesi Naru, DP formasını yeniden sırtına geçirdi. Naru ve arkadaşları haftayı BUR galibiyeti ve GAL mağlubiyetiyle kapattı.

Doğuş Üni Aurora zorlu bir haftadan bir galibiyet çıkarmayı başararak ilk 6 yarışındaki avantajını korudu. SUP’u mağlup eden ekip RYL yenilgisiyle haftayı kapattı.

Galatasaray Espor bildiğimiz gibi. Takım, mevsim boyunca ligin üst sıralarında galibiyet alamamış fakat alt sıralardan puanları toplamayı başarmıştı. GS, 5. haftadaki RYL mağlubiyeti ve IW galibiyetiyle geleneğini devam ettirdi.

Haftayı mağlup kapatanlar

Bursaspor Esports, Move transferiyle girdiği haftada aradığını bulamadı. Takım, mevsim finalleri yolundaki rakiplerinden DP ve BJK’ye kaybetti.

İstanbul Wildcats kan kaybetmeye devam ediyor. 5. haftayı GS ve GAL mağlubiyetleriyle kapatan ekibin mağlubiyet serisi 4 maça çıktı.

Gelecek hafta

VFŞL'de 6. hafta karşılaşmaları 6-7 temmuz tarihlerinde, Riot Games Espor Sahnesi'nde oynanacak.

tr.lolesports.com