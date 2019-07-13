Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA) - DEMRE'de Beymelekspor tarafından bu yıl 20'inci düzenlenen 'Beymelekspor Yaz Halı Saha Futbol Turnuvası'nı Demre Betonspor kazandı.

Beymelekspor tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Beymelekspor Yaz Halı Saha Futbol Turnuvası'na 12 takım katıldı. İlk turda takımlar iki grupta mücadele etti. Gruplarında ilk dörte kalan takımlar, ikinci tura yükseldi. İkinci turda takımlar elemeli maçlar oynadı. Yarı final maçlarında Demre Beton, Keskin Oto'yu penaltı atışları sonucu 5-4, Sarıcalar Kuyumculuk ise Aslanlar Yapı Market'i 5 -3 yenerek finale yükseldi.

Demre Kaymakamı Murat Uz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Demre Belediye Başkan Vekili Recep Karatop, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Beymelekspor Başkanı Ömer Karakehya'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişinin izlediği final maçında, Demre Beton, Sarıcalar Kuyumculuk'u 6- 5 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkan Vekili Recep Karatop verdi. Kaymakam Murat Uz, yaptığı konuşmada, "Bir turnuvanın 20 yıl süreyle düzenlenmesi büyük bir başarı. Bu yılki turnuvada 40 gün boyunca gençlerimiz spor yaptı. Kavgasız, gürültüsüz, centilmence maçların oynandığı bir turnuva oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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