Yaz aylarında diş hassasiyeti neden artar?

Yaz mevsimi, sıcak hava, tatiller, çocuklar için sonsuz eğlence zamanı ve sıcak çarpması gibi hastalıklar ile eş anlamlıdır. Sıcak havanın vücudumuz üzerindeki etkilerinin herkes farkında. Sıcak hava dalgasının dişlerinize ve diş etlerinize zarar vereceğini biliyor musunuz? Su çiçeği, kızamık, güneş yanığı ve diğer yaz hastalıklarının yanı sıra yaz aylarında çeşitli can sıkıcı diş problemleri de ortaya çıkmaktadır.

Küçük önlemlerle, yaz mevsimine bağlı mevsimsel diş ağrısı, diş hassasiyeti vb. gibi diş düzensizliklerinin üstesinden gelebilirsiniz. Peki, güneşli mevsimin diş problemlerine nasıl yol açtığını anlattılar.

Dehidrasyon

Dehidrasyon, genellikle ısı nedeniyle artan vücut ısısı nedeniyle yaz aylarında meydana gelir. Kendinizi sıvı tüketimi ile nemlendirmek, vücudunuzdaki su eksikliğini ve baş dönmesi, kuru cilt, ateş gibi yan etkilerini dengelemenin en iyi yoludur.

Bu tür kronik dehidrasyon, ağız sağlığınıza da birçok yıkıcı etkiyle yansır. Vücuttaki nemin azalması tükürük bezlerini etkiler ve bu da tükürük akışını azaltır. Düşük tükürük seviyeleri dişlerinizi, diş etlerinizi kurutarak ağız dokularını bakterilerin gelişmesi ve çeşitli diş hastalıklarına meyilli olması için bir üreme alanı haline getirir.

Alkolsüz içeceklerde bulunan asitler

Birçok insan hidrasyon için soda, meyve suları, maden suyu gibi alkolsüz içecekleri tercih eder. Vücut ısısını düşürmesine ve kendimizi nemlendirmeye yardımcı olmasına rağmen, bu sıvılar dişlere zarar veren aşırı şekerli ve asidik bileşenler içerir. Bunun nedeni, aldığımız gıdalardaki asit ve şekerlerin dişleri aşındırmak için bakterileri beslemesidir.

Basitçe, hidrasyon için gazlı içecekler alırsanız, mikropların ağzınızda üremesi için bir yol sağlıyorsunuz demektir. Sonunda çürükler, diş ağrısı gibi diş hastalıklarına yol açabilir.

Sıcak

Altta yatan bazı sorunlar varsa, dişiniz aşırı ısıya tepki verecektir. Örneğin, çürük bir dişte bulunan bakteriler, sıcak havadan yararlanır ve bunu diş çevresindeki dokularda kronik iltihaplar takip eder. Şiddetli diş ağrısını tetikleyecektir.

Daha doğrusu sıcak hava dişte tedavi edilmeyen enfeksiyonları harekete geçirir ve dişteki ağrıyı daha da arttırır.

Dişlerde mikro yaralanma riskinin artması

Oyun oynarken veya bazı fiziksel aktiviteler yaparken meydana gelen mikro yaralanmalar, havaların ısınmasıyla daha da kötüleşebilir.

Tatil zamanı olduğu için çocuklar oyun oynamakla ilgilenir. İster içeride ister dışarıda olsun, düşebilir ve kendilerini yaralayabilirler. Diş yüzeyinde tartar, çatlak gibi mikro yaralanmalar meydana geldiğinde çoğu durumda ciddi yan etkilere neden olmaz.

Buna karşılık, sıcaklıkların eşlik ettiği diş yüzeylerinde tekrarlayan mikro yaralanmalar, hassas dişler gibi sorunları tetikleyebilir.

Nelere dikkat edilmelidir?

Çoğu durumda, yaz havası doğrudan dişlerimize zarar vermez, ancak artan sıcaklık dişlerinizi etkileyebilir, bu tür mevsimsel diş rahatsızlıkları riskini artırabilir.

Yaz aylarında dişlerinizi sağlıklı tutmak, şekerli içecekler yerine doğal içeceklerle kendinizi kurutmak, dişlerinizi ve diş etlerinizi temiz tutmak, asitli yiyecek ve içecekler tüketmemek, diş hekiminize giderek diş kontrollerinizi yaptırmak ağız ve diş sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.