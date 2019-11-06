Yayla Seki Yağlı Güreşleri’nde ilginç anlar

Muğla’daki Yayla Seki Yağlı Güreşleri’nde yapılan mücadelelerde 6 başpehlivan, kendi güreşlerini bırakıp, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz’ün rakibiyle olan maçını izlemeyi tercih etti.

06 Kasım 2019, Çarşamba 06:01
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Yayla Seki Yağlı Güreşleri’nde ilginç anlar

Her yıl nisanda başlayıp kasımda sona eren yağlı güreş sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Kırşehir’de yapılacak organizasyonla sezonun tamamlanacağı yağlı güreşlerden geriye, başpehlivanların er meydanında kıyasıya mücadelesinin yanı sıra tebessüm ettiren görüntüleri de kaldı.

Muğla’nın Seydikemer İlçesi’nde 28.’si yapılan Yayla Seki Yağlı Güreşleri’nde ilginç bir an yaşandı. Pehlivanlar, er meydanındayken yaptıkları mücadeleyi unutup Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz’ün rakibi Yıldıray Akın ile güreşini izleyen 6 başpehlivanın fotoğrafta oluşturduğu bu görüntü, oldukça dikkat çekiciydi. 

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