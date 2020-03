Corona virüs salgınından korunmak için günün büyük kısmını evde geçirmeye uyum sağlamaya çalışan hane halkına biraz olsun neşe ve ilham verebilmek amacıyla Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara daha fazla eğlence içeriğine erişim imkanı sunduğunu açıkladı.

İşte Digiturk'ün açıklaması:

Corona virüs salgını nedeniyle herkese evinde kalmasının tavsiye edildiği bu dönemde Digiturk, çeşitli paketlerini yükselterek üyelerinin daha fazla eğlence içeriğine erişebilmesini sağlıyor.

Önümüzdeki dönemde, spor karşılaşmaları yeniden başladığında, Digiturk spor paketi üyeleri, ertelenen tüm karşılaşmaları izleyebilecek.

beIN ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Corona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin tavsiyelerini destekliyor ve daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor.

Corona virüs salgınından korunmak için günün büyük kısmını evde geçirmeye uyum sağlamaya çalışan hane halkına biraz olsun neşe ve ilham verebilmek amacıyla Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara daha fazla eğlence içeriğine erişim imkanı sunuyor. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde spor karşılaşmaları yeniden başladığında, Digiturk spor paketi üyeleri, ertelenen tüm karşılaşmaları izleyebilecek.

Dünya genelinde tüm spor organizasyonlarının geçici olarak ertelendiği bir dönemde eğlencenin moralleri yükseltebileceğine inanan Digiturk’ün sunduğu yeni erişim imkanının kalbinde, dünyanın en çok izlenen dizi ve filmlerinden oluşan eğlence içerikleri yer alıyor.

Bugün itibariyle Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara aşağıdakileri sunuyor:

Ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, Digiturk'ün tüm dizi ve film kanalları spor paketi üyelerinin ücretsiz erişimine açıldı.

Mart ayı sonuna kadar eğlence içeriklerinin tamamı, beIN CONNECT üzerinden, tüm Digiturk üyelerinin ücretsiz erişimine açıldı. Koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılması Nisan ayında tekrar değerlendirilecek.

beIN CONNECT'e yeni üye olacak herkese tüm eğlence içerikleri 1 ay boyunca ücretsiz sunuluyor. Koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılması tekrar değerlendirilecek.

Spor dışı paketlerden herhangi birine yeni üye olacaklar, Digiturk'ün eğlence kanallarını 3 ay ücretsiz olarak izleyebilecek.

Diğer tüm spor yayıncıları gibi Digiturk’ün spor kanalları da geçici olarak canlı maç yayını yapamıyor. Buna karşın Digiturk, halen devam etmekte olan özel spor programlarının yanı sıra eğlence içeriğine daha fazla erişim imkanı da sağlayarak lider televizyon izleme deneyimini sağlıyor. En popüler spor programları ve özel röportajlarla birlikte sezonun en çok izlenen Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Serie A, Ligue 1 ve Euroleague karşılaşmalarının tekrarları beIN SPORTS kanallarından yayınlanmaya devam ediyor.

Konunun toplumsal boyutuna da önem veren beIN MEDIA GROUP yönetimi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yöneticileri ile bir araya geldi. beIN, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği 43 ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyada WHO’nun tavsiyelerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olmayı kabul etti. Ayrıca Digiturk, evdeki yaşama uyum sağlarken fiziksel ve zihinsel olarak formda kalınmasına yardımcı olmayı amaçlayan “beIN Wellness” adlı yeni bir programı yayına alıyor.

Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin açıklamasında, “Fazlasıyla zorlu olan bu tür dönemlerde, Türkiye’nin dört bir yanındaki bireylerin ve ailelerin ilham alabilmek, kendilerini az da olsa rahatlatabilmek ve hayatlarına moralli bir şekilde devam edebilmek için bir şeyler aradıklarını biliyoruz. Herkesin ilgiyle takip ettiği spor müsabakalarına geçici olarak ara verilmiş olsa dahi, spor ve eğlence içerikleri bakımından dünyanın en zengin ve kaliteli içerik havuzlarından birisine sahibiz. Bugün itibariyle, üyelerimizin dışarıdaki salgın tehditinden uzak kalması ve aileleriyle birlikte evlerinde geçirecekleri zamanlardan keyif almaları için eğlence içeriklerimizi açıyoruz. Küresel bir yayın kuruluşu olarak, virüs ile ilgili insanlara yol gösteren ve mücadele anlamında umut veren mesajları iletme sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Spor ve eğlence endüstrisinde çalışanlar da dahil olmak üzere herkes için oldukça zor zamanlardan geçiyor olsak da herkesin evde güvende kalması ve morallerini yüksek tutması için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz” dedi.

Mart ve Nisan aylarında Digiturk kanalları ve beIN CONNECT’te öne çıkacak spor ve eğlence içeriklerini aşağıda bulabilirsiniz.

EĞLENCE

Öne çıkan diziler

Westworld

The Plot Against America

Run

I Know This Much is True

Penny Dreadful: City Of Angels

The Outsider

The Sinner

Chernobyl

Game of Thrones

Öne çıkan filmler

Parasite (1Nisan’dan itibaren beIN CONNECT üzerinden, 12 Nisan’da da beIN MOVIES PREMIERE kanalında izlenebilecek)

Rocketman

Avengers: End Game

Captain Marvel

Iron Man 3

Yerli içerikler

Çay’ın Yolculuğu

Erkan Can ve Güven Kıraç İle

Çocuk filmleri

Toy Story 1-2-3

Toy Story 4 (2020 En İyi Animasyon Oscar Ödülü)

How To Train Your Dragon: The Hidden World

The Lion King

Lego Movie 2

SPOR

beIN MANŞET haftanın her günü yayınlanacak

“İyi Akşamlar İstanbul” haftanın her günü yayınlanacak

“beIN Wellness” isimli yeni bir spor programı Mayıs ayına kadar yayına alınacak.

Ulusal çapta düzenlediğimiz maç spikeri yarışmasına ilişkin “Kolaysa Anlat” programı beIN SPORTS HD1 ve beIN SPORTS HABER’de yayınlanacak.

beIN SPORTS’un özel programların en çok izlenen bölümlerinin tekrarlarına yayın akışlarında yer verilecek.

beIN SPORTS HABER kanalı Koronavirüs’ün spor dünyasına ve ekonomisine etkilerine ilişkin en güncel haberleri yayınlamayı sürdürecek.