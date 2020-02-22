Yayıncı kuruluştan bir yenilik daha! Beşiktaş-Trabzonspor maçında..
Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN Sports, bir yeniliğe daha imza attı. Deneyimli spiker Yalçın Çetin'in sosyal medya hesabından yayınladığı bilgiye göre Beşiktaş-Trabzonspor maçı iki farklı kanalda iki farklı spiker seçeneği ile naklen yayınlanacak.
Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN Sports, bir yeniliğe daha imza attı. Deneyimli spiker Yalçın Çetin'in sosyal medya hesabından Beşiktaş-Trabzonspor maçının iki farklı kanalda yayınlanacağını aktardı. Mücadele HD1 ve HD2 kanallarından iki farklı spiker seçeneği ile naklen yayınlanacak. Yalçın Çetin beIN SPORTS HD 1 kanalında, Melih Şendil beIN SPORTS HD 2 kanalında maçı anlatacak.
Yalçın Çetin attığı tweet'te şunları ifade etti
Süper Ligde dev randevu...
Beşiktaş - Trabzonspor
Saat 20.00
beIN SPORTS HD 1
Yalçın Çetin
beIN SPORTS HD 2
Melih Şendil
İyi seyirler dilerim...