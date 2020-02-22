Yayıncı kuruluştan bir yenilik daha! Beşiktaş-Trabzonspor maçında..

Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN Sports, bir yeniliğe daha imza attı. Deneyimli spiker Yalçın Çetin'in sosyal medya hesabından yayınladığı bilgiye göre Beşiktaş-Trabzonspor maçı iki farklı kanalda iki farklı spiker seçeneği ile naklen yayınlanacak.

22 Şubat 2020, Cumartesi 15:09 Son Güncelleme:
- A +
Yayıncı kuruluştan bir yenilik daha! Beşiktaş-Trabzonspor maçında..

Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN Sports, bir yeniliğe daha imza attı. Deneyimli spiker Yalçın Çetin'in sosyal medya hesabından Beşiktaş-Trabzonspor maçının iki farklı kanalda yayınlanacağını aktardı. Mücadele HD1 ve HD2 kanallarından iki farklı spiker seçeneği ile naklen yayınlanacak. Yalçın Çetin beIN SPORTS HD 1 kanalında, Melih Şendil beIN SPORTS HD 2 kanalında maçı anlatacak.


Yalçın Çetin attığı tweet'te şunları ifade etti

Süper Ligde dev randevu...

Beşiktaş - Trabzonspor

Saat 20.00

beIN SPORTS HD 1

Yalçın Çetin 

beIN SPORTS HD 2

Melih Şendil

İyi seyirler dilerim...


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...