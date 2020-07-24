Yayıncı Kuruluş ile kritik zirve

Süper Lig ’de yayıncı kuruluş ile TFF ve kulüpler arasında patlak veren ödeme krizinin ardından 20 Haziran’da Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu devreye girmiş, ödemeler gerçekleşmişti. Önümüzdeki 2 sezon ve bu yılın kalan bir miktar ödemesiyle ilgili belirsizliği gidermek için dün TFF Yönetimi ve Digiturk yetkilileri kritik bir zirve gerçekleştirdi. Riva’daki toplantıda TFF’yi Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Digiturk’ü beIN MEDIA GROUP CEO’su Yousef Al-Obaidly, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al- Hudaifi ve diğer yetkililer temsil etti.

‘Fikir alışverişi’ denildi

TFF’den yapılan açıklamada, “Toplantıda Digiturk yetkilileri, devam eden 2019-2020 sezonuna ilişkin kalan ödemelerin sezonun bitimi ile birlikte tamamlanacağını taahhüt etmiş olup buna ilişkin sözleşme karşılıklı olarak imzalanmıştır” denildi. Ayrıca devam eden 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarına ilişkin sözleşme detayları ile süre uzatılması dahil, her türlü konunun masaya yatırıldığı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

Yeni indirim talebi

Görüşmenin sonucuyla ilgili, “Sonraki iki sezonluk anlaşma detayları yeniden değerlendirilecek olup TFF ve Digiturk, uzun yıllardır devam eden iş birliğinin artarak sürmesi konusunda kararlılığını ortaya koymuştur” ifadesi dikkat çekerken, kulislerde konuşulan iddia ise Digiturk’ün yeni bir indirim talep ettiği yönünde.

Kulüpler kesinlikle karşı

2016’da yıllık 500 milyon Dolar bedel ile ihaleyi alan Digiturk, sonrasında bu rakamı 410 milyon Dolar’a indirtmişti. Bu meblağın yarısı TL, yarısı ise 5.80’lik sabit kur üzerinden ödeniyor. Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizde kulüplerden yeni bir fedakârlık bekleyen Digiturk’ün indirim talebine, Kulüpler Birliği kesinlikle karşı çıkıyor. TFF cephesinin ise farklı kaynaklar yaratarak, kulüpleri zarara uğratmadan mevcut anlaşma üzerinden devam etmek istediği öğrenildi.