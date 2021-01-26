Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerginlik devam ediyor. Sarı lacivertliler, Karagümrük - Konyaspor maçındaki taraftar sesinde, Karagümrük taraftarının Fenerbahçe'ye hakaret dolu tezahüratlarına yer verilmişti. Yaşanan bu olay sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan tepki göstermiş, sonrasında da kulüp açıklama yaparak beIN Sporst'a misliyle tepki vereceklerini duyurmuşlardı.

BEIN SPORTS ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin açıklaması sonrasında beIN Sports özür mesajı yayınlamış "Bugün oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe Kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden, yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer vermişti.

FENERBAHÇE TEPKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sarı lacivertliler, o günden beri çıktığı maçlardan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarında hep eleştiri tarzında açıklamalar yapıyordu. Ayrıca tepkilerine özel olarak tişörtlerle maç sonu konuşmalarına çıkıyorlardı.

beIN Sports ise bu açıklamaları yayınlamıyor, Fenerbahçe de yayıncı kuruluşa oyuncularının konuştuğunu ancak yayınlanmadığını belirten bir açıklama yaparak durum hakkında bilgilendirme yapıyorlardı.

YAYINCI KURULUŞ HATADAN SORUMLU 2 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

Bu gelişmelerin yaşanmasının ardından yayıncı kuruluşun, Fenerbahçe'nin tepkisine neden olan iki çalışanı işten çıkardığı öğrenildi. Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin de bilgilendirildiği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin bu süreçten sonraki tutumu merakla bekleniyor.