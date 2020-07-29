Yayıncı kuruluş Digiturk küme düşmeme kararına tepki gösterdi

Süper Lig maçlarının yayın haklarına sahip Digitürk, TFF tarafından alınan küme düşmenin bir sezon için kaldırılması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması kararına tepki gösterdi. Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, " Ligi bu şekilde yayınlamak kolay değil. Saygı duyuyoruz fakat bize resmi bir şekilde sorulmasını isterdik, bize sorulmadı. Biz ortağız, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. "

"Dürüst olmak gerekirse benim için büyük bir sürpriz. TFF'yle geçtiğimiz ay, 4 kez görüştük. Kimse bize bu konudan bahsetmedi. Covid'den ve gelecek sezondan bahsediyorduk."

"18 takımdan, 21'e çıkması; yayıncıya sorulmadan verilebilecek bir karar değil, bence doğru bir karar değil. Günlük işimizi, prodüksiyon maaliyetimizi etkileyecek, kanallarımızın stratejisini etkileyecek."

"114 maç yayınlayacağız. %2 daha fazla maç olacak. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım. 3 farklı şehirde olan kulüplerden bahsediyoruz. Daha çok ekip, daha çok yayın aracı kiralamak zorundayız. Bu, bizim için çok zor bir durum. Ligi bu şekilde yayınlamak kolay değil."

"TFF'nin kararlarına saygı duyuyoruz, onlarla birlikte çalışmaktan da mutluyuz fakat bunun, resmi bir şekilde bize sorulmasını isterdik, verilerle onlara dönmek isterdik."

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi: "Geçen sezon, korsan yayıncılık üzerine ciddi bir toplantı yaptık. Geçen sezondan, bu sezona kadar herhangi bir aksiyon alınmadı."

"Korsan yayıncılıktan çok ciddi zarar görüyoruz. Kulüpler zarar görüyor korsan yayıncılıktan. Diğer konuları konuşuyoruz ama korsan yayıncılığı konuşmamız lazım. Biz, ortağız. Resmi yayıncıyla bunların konuşulması gerekiyor."

"Biz, kulüplerin, TFF'nin ortağıyız. Türkiye markasını, 108 ülkede tanıtıyoruz. Bu karar, benim için çok büyük bir sürpriz oldu."

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi: "Az önce, Twitter'da bir izleyicimiz sormuştu, 'Bu öneri yayıncıdan mı geldi?' diye. Hayır, kesinlikle hayır. Biz, böyle bir şey istemedik ve sizlerle birlikte canlı duyduk. "

"Bu kararla ilgili resmi bir mektup, talep, herhangi bir e-mail bile almadık."

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi: "Bu, ligi de çok olumsuz etkileyecek. Bu kadar fazla maç oynamak, bambaşka bir soru. Ziraat Türkiye Kupası için durumu bilmiyorum, o kupada da böyle bir değişiklik var mı, bilmiyorum."

"Kaç maç olacak, bilmiyoruz. Sezon boyunca bir kulübün kaç maç yapacağını bilmiyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayacak takımlar için de çok kötü. Unutmayın ki gelecek sezon, Şampiyonlar Ligi Finali de İstanbul'da olacak."

"Ona da hazırlanmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nden önce bitmeli ki, bir hazırlık sürecimiz olsun."

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi: "Dürüst olmak gerekirse, daha önce de söylediğim gibi bu konuyu bugün, az önce öğrendik."

"Geçen ay ve bu ay, TFF ile birçok kez görüştük. Kimse bize bundan bahsetmedi, kimse sormadı, kimse bize resmi bir açıklama yapmadı. Bunun, doğrudan bir etkisi var. Satışa etkisi var, bize etkisi var."

"Prodüksiyon için daha çok harcamak zorundayız, daha çok kaynak kullanmak zorundayız. Bizim bir standardımız var. Daha düşük bir kaliteyi kabul edemeyiz. Umarım cevabım net olmuştur."

"Tüm kulüplere durumu anlatmak için çok çabaladık. Bazı zorluklar yaşadığımızı anlatmaya çalıştık. Sadece bir taraftan değil, üç taraftan."

"Hepsi, 'Sizin isteklerinizi anlıyoruz, sizinle bir çözüm bulmak için çalışacağız.' dediler. Çözüm? Henüz bununla ilgili bir çözüm yok."

"Geçen sene Ankara'da özel bir şurada, kulüpler ve Spor Bakanlığı varken, korsan yayıncılıkla alakalı bir çözüm üretilmesi gerektiğini "Partnerlerimizle birlikte çalışmamız gerekiyor. Kulüpler, belki diğer yayıncılar, TRT mesela. Belki özetler, belki 1. Lig. Anlamıyorum, kafamda netleşmiş değil bu durum."

"3 nokta var. 3 noktayı çözebilsek, iki taraf için de olay çok daha kolay olacak."



