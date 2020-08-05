Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitlerinin ardından sular durulmuyor. Fenerbahçeli taraftarlar, açıklanan limiti düşük bularak sosyal medyada tepkilerini dile getirmişlerdi. Sarı-Lacivertliler sosyal medyada "beinsportsiptal" hashtag'ini oluşturarak tepki kampanyası başlatmışlardı. Fenerbahçe 'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile birlikte de tepkiler iyice artmıştı. Diğer yandan Süper Lig ekibi Kasımpaşa da akşam saatlerinde harcama limitleri ile ilgili, "Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir." açıklamasını yapmıştı.

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Bein Sports, Fenerbahçeli taraftarların tepkisi sonrası harcama limitleriyle ilgili açıklama yaptı. Yayıncı kuruluş Bein Sports'un açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"Belirtmek isteriz ki, TFF'nin takım harcama limitleriyle ilgili Digiturk'ün herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Burada doğru adres, Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Digiturk ve beIN MEDIA GROUP'un, Türk futboluna olan yatırımları devam etmektedir."