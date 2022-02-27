Yayın ihalesinde flaş gelişme! İptal edilebilir

Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesi için teklif verenlere yarına kadar rakamları revize etmeleri için süre tanımıştı.

Şu anda en büyük teklif 150 milyon dolarla sınırlı kaldı. Türkiye'de yayın gelirlerinin düşmesinde ve tekliflerin beklentilerin altında kalmasında bazı konular etkili oldu. İlk sırada pandemiye bağlı olarak futbol gelirlerinin azalması yer alıyor. Bundan yayıncı kuruluşlar da etkileniyor.

Fenerbahçe 'nin beIN SPORTS'la yıllardır çatışması da bir başka sebep... Korsan yayınla mücadele edilse de istenen sonuçlar henüz alınamadı. Büyük kulüplerin yaşadığı sportif başarısızlıklar da her şeyin üstüne tuz biber ekti.

TEKLİF ARTI 50 MİLYON

Mevcut yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yarın için teklifini 150 milyondan 200 milyon dolara çıkarması bekleniyor. Bu rakam da istenen seviyede olmasa da bugünkü koşullarda kabul edilebileceği konuşuluyor. (Akşam)