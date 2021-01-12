Yayın dünyasında 2020’nin zirvesi belli oldu

2020 yılında ülkemize adım atan bağımsız yayın platformu Nimo TV ilk yılın sonunda en çok izlenen Türk yayıncılarını paylaştı. 2014 yılında yayın hayatına başlayan platform 2018 yılında Güney Kore League of Legends Profesyonel Ligi’ni Çin’de yayınlama hakkı kazanmıştı. Pandemi döneminde ilginin arttığı oyun ve eğlence dünyasında ilk yılında rekorlar kıran Nimo TV, 2021 planlarında Türkiye’deki yatırımlarının büyüyerek devam edeceğini açıkladı.

Oyun ve eğlence dünyasının star isimlerinin yayın yaptığı Nimo TV’de 2020 yılının en çok izlenen 10 Türk yayıncısı Nimo TV izleyicileriyle paylaşıldı. İşte 2020 yılı içinde Nimo TV’de en çok izlenen 10 Türk yayıncı;

Ersin Yekin 500.379 Takipçi

MEZARCI 1.037.524 Takipçi

Doch 542.489 Takipçi

Amigo 200.145 Takipçi

Flexible 111.837 Takipçi

Fury Machine 79.629 Takipçi

Sezar Yekin 102.736 Takipçi

GAZİ 257.112 Takipçi

Ayhan Aygün 42.836 Takipçi

Türkiye’de 20 milyon TL’den fazla ödül dağıtıldı!

Türkiye’nin en sevilen yayın platformlarından biri haline gelen Nimo TV, 2020 yılı içinde Türkiye’de anlık 800.000 izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Bu alanda kısa sürede büyük işler başaran yayın platformu, Türkiye’de 55 milyon dakika izlendi ve 20.545.868 TL’lik ödül havuzu dağıtarak bu alanda aşılması zor bir rekor kırdı.

Günlük 14 bin yeni yayıncı kazanıyor

Nimo TV ne kadar hızlı büyüdüğünü ve yayıncılar tarafından en çok tercih edilen platformlardan biri olduğunu ise günlük katılan ortalama yayıncı sayısıyla kanıtladı. Bu noktada da üst noktaları hedefleyen Nimo TV, günde ortalama 14 bin yayıncı sayısıyla istikrarlı bir büyüme sergiliyor.

Türkiye’de aylık 2 milyondan fazla trafiğe sahip

Türkiye genelindeki yayıncıların, Nimo TV ile aralarında oluşan güçlü bağın simgesi olarak ise 2020 yılı içinde her ay ortalama 2 milyondan fazla trafik oluştuğu 2020 verilerinde açıklananlar arasında yer aldı. Mobil uygulamada 1.1 milyon, tarayıcı sürümünde ise 1.6 milyon trafik yakalayan Nimo TV, 2021 yılı ile birlikte bu rakamların çok daha üzerine çıkmayı hedefliyor.

En çok izlenen oyun PUBG Mobile!

Son yıllara damga vuran hayatta kalma oyunu PUBG Mobile ise sevilen yayın platformu Nimo TV’de 2020 yılının en çok izlenen oyunu olmayı başardı. Mobil oyunların PC oyunlarına göre izlenmelerini arttırdığı 2020 yılında Nimo TV bu değişimin en önemli parçası oldu.