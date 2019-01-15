Yaya Toure İngiltere'ye dönüyor

Yaya Toure, henüz emekli olmayı düşünmediğini ve en az 2 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi.

15 Ocak 2019, Salı 10:47
- A +
Yaya Toure İngiltere'ye dönüyor

Fildişi Sahilli yıldız orta saha oyuncusu Yaya Toure, henüz emekli olmayı düşünmediğini ve en az 2 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi.

İngiltere'de Sky Sports'a konuşan Yaya Toure, "Olympiakos'a gittikten sonra ayrıldım çünkü çok mutlu değildim. Mantalite çok farklıydı. Kötü bir seçim yaptım. Belki de duygusal bir tercihti. Tüm dünyada tanınıyorum ve orada yeniden bir şeyler yaşatmak istedim. Oraya gittiğimde, tahmin ettiğim şeyle karşılaşmadım. Mümkünse 1 ya da 2 yıl daha oynamak istiyorum. Yeni oyuncuların mantaliteleriyle bir futbolcunun 42 yaşına kadar futbol oynayabileceğini düşünüyorum" dedi. 

Fildişili futbolcu, nerede oynamak istediğiyle ilgili sorulan bir soruya ise, "Belki de Premier Lig! Neler olacağını bilemezsiniz" cevabını verdi.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.