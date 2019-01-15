Fildişi Sahilli yıldız orta saha oyuncusu Yaya Toure, henüz emekli olmayı düşünmediğini ve en az 2 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi.

İngiltere'de Sky Sports'a konuşan Yaya Toure, "Olympiakos'a gittikten sonra ayrıldım çünkü çok mutlu değildim. Mantalite çok farklıydı. Kötü bir seçim yaptım. Belki de duygusal bir tercihti. Tüm dünyada tanınıyorum ve orada yeniden bir şeyler yaşatmak istedim. Oraya gittiğimde, tahmin ettiğim şeyle karşılaşmadım. Mümkünse 1 ya da 2 yıl daha oynamak istiyorum. Yeni oyuncuların mantaliteleriyle bir futbolcunun 42 yaşına kadar futbol oynayabileceğini düşünüyorum" dedi.

Fildişili futbolcu, nerede oynamak istediğiyle ilgili sorulan bir soruya ise, "Belki de Premier Lig! Neler olacağını bilemezsiniz" cevabını verdi.



