Ülkemizde Gaziantepspor, Fenerbahçe ve Yimpaş Yozgatspor formaları giyen Ganalı eski futbolcu Yaw Preko, yeniden Türkiye'ye dönüyor. Gana basınında yer alan haberlere göre 44 yaşındaki eski golcü Gaziantepspor'da 10 günlüğüne antrenör olarak görev yapacak.

Son olarak Nijerya ekibi FC Ifeanyi Ubah'ta görev yapan ve Ekim 2017'den bu yana boşta olan Preko, daha önce de Hearts of Oak ve Inter Allies FC'nin yanı sıra ülkesinin U-17 ve U-20 takımlarında da yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler