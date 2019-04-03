Yaw Preko, Gaziantepspor'a geri dönüyor!

Ülkemizde Gaziantepspor, Fenerbahçe ve Yimpaş Yozgatspor formaları giyen Ganalı eski futbolcu Yaw Preko, yeniden Türkiye'ye dönüyor. 44 yaşındaki eski golcü, Gaziantepspor'da 10 günlüğüne antrenör olarak görev yapacak.

03 Nisan 2019, Çarşamba 17:10
- A +
Yaw Preko, Gaziantepspor'a geri dönüyor!

Ülkemizde Gaziantepspor, Fenerbahçe ve Yimpaş Yozgatspor formaları giyen Ganalı eski futbolcu Yaw Preko, yeniden Türkiye'ye dönüyor. Gana basınında yer alan haberlere göre 44 yaşındaki eski golcü Gaziantepspor'da 10 günlüğüne antrenör olarak görev yapacak.

Son olarak Nijerya ekibi FC Ifeanyi Ubah'ta görev yapan ve Ekim 2017'den bu yana boşta olan Preko, daha önce de Hearts of Oak ve Inter Allies FC'nin yanı sıra ülkesinin U-17 ve U-20 takımlarında da yardımcı antrenör olarak çalışmıştı. 

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.